نسبة الاصابة بكورونا تهوي مسرعة إلى 27% انخفاضا من 36%.. هل بدأت الموجة بالانحسار؟

2022/07/10 | 16:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت نسبة الاصابة بكورونا بشكل كبير لتسجل 27%، بعد ان وصلت للذروة منذ يومين بنسبة اصابة بلغت 36%.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 2383 اصابة باجراء 8526 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايشير الى ان نسبة الاصابة بلغت 27%، وهو انخفاض كبير من نسبة الاصابة المسجلة خلال اليومين الماضيين والتي بلغت 36 و 35% على التوالي.

وتطرح تساؤلات ما اذا كان المنحنى الوبائي بدأ يتجه الى الاسفل بعد الوصول لذروة الموجة.

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