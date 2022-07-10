2022/07/10 | 16:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت ميتا بلاتفورمز، اعتزامها التخلي عن شرط وجود حساب على منصة فيسبوك لاستخدام أجهزة الواقع الافتراضي التي تقدمها.وكانت شركة فيسبوك (قبل تحويل اسمها إلى ميتا) تشترط الدخول إلى حساب على موقع فيسبوك حتى يمكن استخدام منصة الواقع الافتراضي في عام 2020، وهو ما أثار غضب الكثيرين من المستخدمين الذين يشعرون بالقلق بشأن […]

ظهرت المقالة مفاجأة “ميتا”..



استخدام أجهزة الواقع الافتراضي بدون حساب فيسبوك أولاً على ايرث نيوز.

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