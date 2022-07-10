2022/07/10 | 16:41 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة صينية: تناول المكسرات يخفض معدل الإصابة بأمراض الكلى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/10 | 16:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة صينية: تناول المكسرات يخفض معدل الإصابة بأمراض الكلى) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة صينية: تناول المكسرات يخفض معدل الإصابة بأمراض الكلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).