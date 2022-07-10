2022/07/10 | 16:41 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدو عن خلافه مع محافظ نينوى: حاول ابعاد شبهات الفساد والاخفاقات عن ادارته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/10 | 16:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القدو عن خلافه مع محافظ نينوى: حاول ابعاد شبهات الفساد والاخفاقات عن ادارته) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القدو عن خلافه مع محافظ نينوى: حاول ابعاد شبهات الفساد والاخفاقات عن ادارته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).