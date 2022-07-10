2022/07/10 | 16:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن في 22 حزيران/يونيو 2022 في البيت الأبيض أثناء اعلان خطته لتعليق ضريبة فدرالية على الغاز مؤقتا © ا ف ب جيم واتسون واشنطن (أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن السبت أنّه سيسعى إلى “تعزيز شراكة استراتيجيّة” مع السعوديّة “مبنيّة على مصالح ومسؤوليّات متبادلة” خلال زيارته المملكة الأسبوع المقبل، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن في مقال نادر.. هذه أسبابي لزيارة السعودية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن في مقال نادر.. هذه أسبابي لزيارة السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).