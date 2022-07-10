2022/07/10 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات جناح مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، في طريقه ليكون أول الصفقات الكبيرة لتشلسي في عهد مالكه الجديد الأميركي تود بوهلي، إذ أفادت تقارير إعلامية الأحد باتفاق الناديين على الرسوم المالية لعملية الانتقال.

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