الغارديان تحذر من أزمة الغذاء العالمية.. لا وقت للهدر

2022/07/10 | 16:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، من أن الجوع يطارد العالم، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تعهدت قبل سبع سنوات بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030.ورأت الصحيفة أن جائحة جائحة كوفيد ساهمت في زيادة الذين يعانون من نقص الغذاء من 135 مليونا إلى 276 مليون شخص، مؤكدة أن الحرب في أوكرانيا فاقمت هذه الأعداد.وبلغ […]

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