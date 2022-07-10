2022/07/10 | 16:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أطلق تسعة نواب محافظين، اليوم الأحد، في بريطانيا حملتهم لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، مع حرص العديد منهم على التمايز عن وزير المالية السابق ريشي سوناك بشأن القضايا الضريبية.وكانت وزيرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 9 نواب من حزب المحافظين يطلقون حملتهم لخلافة جونسون المركز الخبري الوطني.

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