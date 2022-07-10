2022/07/10 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباءً تفيد باقتراب نادي الزوراء من التعاقد مع لاعب المنتخب السوري مارديك مارديكيان.وقال مصدر في إدارة النادي لـ”ايرث نيوز” إن “الانباء التي أشارت إلى دخول الزوراء في مفاوضات للتعاقد مع مهاجم منتخب سوريا مارديك مارديكيان غير صحيحة”.يذكر أن مارديكيان يلعب في صفوف نادي الفحيحيل الكويتي.وتعاقد الزوراء […]

ظهرت المقالة حقيقية تفاوض الزوراء مع مهاجم المنتخب السوري أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقية تفاوض الزوراء مع مهاجم المنتخب السوري) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقية تفاوض الزوراء مع مهاجم المنتخب السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).