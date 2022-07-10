2022/07/10 | 17:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد توفي شاب من أهالي محافظة بابل، اليوم الأحد، غرقاً أثناء السباحة في مياه دوكان الذي يقضي هناك وعائلته عطلة العيد.وبحسب بيان صادر عن قائمقامية القضاء ، فقد “تم التعرف على الشاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة شاب من أهالي بابل غرقاً في بحيرة دوكان المركز الخبري الوطني.

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