شاهد بالفيديو.. توافد مئات الالاف الى اقليم كردستان بسبب الوضع الامني المستقر وحركة السياحة

2022/07/10 | 17:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1yP11uyinO4

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