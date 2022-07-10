العراق يلجأ إلى الآبار الجوفية لزراعة مليوني دونم بمحصول الحنطة

2022/07/10 | 17:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الأحد، استخدام الآبار الجوفية لزراعة مليوني دونم بمحصول الحنطة.

وقال الخفاجي، إنه "تم إطلاق العمل بمشروع البطاقة الالكترونية الزراعية في محافظة كربلاء"، مبينا أن "المشروع يعد الخطط الاستراتيجية لوزارتي الزراعة والتخطيط من خلال البيانات الدقيقة التي تتحدث عن المزارع وما يملكه وكيفية وضع خطط استراتيجية وتوفير الأموال".

وأشار الخفاجي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إلى أنه "اذا لم تكن هناك بيانات دقيقة وصحيحة لا يمكن وضع أي خطة استراتيجية لتشمل عموم المحافظات بما فيها إقليم كردستان".

وحول استخدام التقنيات الحديثة أوضح الوزير، أنه "تم استخدام التقنية الحديثة في كربلاء، اذ تم تطوير الإنتاج بنسبة 200% نتيجة استخدام الري الحديث ومنظومات الري المحوري".

وأضاف، أن "محافظات كربلاء والانبار وصلاح الدين ونينوى والمثنى باتجاه العمل بالابار الجوفية واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة شح المياه لزراعة محصول الحنطة ولدينا امل كبير في استخدام مليوني دونم لنظام الري الحديث حتى نعوض الخسارة لعدم وجود مياه كافية في تنفيذ الخطة الزراعية".

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