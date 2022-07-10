ارتفاع مستمر باسعار البنزين في أربيل

2022/07/10 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

تشهد أسعار البنزين، اليوم الأحد، ارتفاعاً مستمراً في مدينة أربيل.

وتوضح لائحة بأسعار البنزين من إحدى محطات تعبئة الوقود في مدينة أربيل ارتفاعا مستمرا.

أدناه لائحة أسعار البنزين:

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