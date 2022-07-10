الكاظمي يصدر أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع ومكافحة الارهاب

2022/07/10 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أمراً ديوانياً بترقية وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الارهاب من مستحقي الترقية في جدول تموز لعام 2022.

وذكر مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم) أن "القائد العام للقوات المسلحة، أصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الارهاب من مستحقي الترقية في جدول تموز لسنة 2022".

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