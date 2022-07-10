سياسي كردي: الشعب نفذ صبره على غلاء المعيشة وسيخرج بتظاهرات كبرى

2022/07/10 | 17:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، الأحد، أن الشعب الكردي نفذ صبره على سوء الأوضاع الاقتصادية في الإقليم.وقال أنور في تصريح لـ/المعلومة/ إن “رفع سعر الوقود لمعدلات قياسية تجاوزت حدود المعقول هي بمثابة تحدي للشعب”.وأضاف أن “تأخير توزيع الرواتب، وأيضا وجود الآلاف من العاطلين عن العمل، وارتفاع معدلات الفقر، كلها تنذر […]

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