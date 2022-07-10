اليكتي يلمح لاستبدال برهم صالح بـ لطيف رشيد لمنصب رئيس الجهورية

2022/07/10 | 17:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:فجر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي ، الأحد 07/10/2022، مفاجأة بشان التوافق على...

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