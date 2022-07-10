حسام كاظم يجدد الولاء للنوارس

2022/07/10 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جدد نادي الزوراء تعاقده مع المدافع حسام كاظم لموسم إضافي.وذكر النادي في بيان مقتضب أن “اللاعب حسام كاظم جدد للنوارس موسماً آخر”.وانتقل كاظم إلى الزوراء قادماً من الشرطة في صيف العام الماضي.ويبلغ كاظم من العكر 34 عاماً ويلعب في مركز الدفاع.

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