2022/07/10 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني عبد الباري زيباري، اليوم الأحد، توصل الحزبين الكرديين إلى اتفاق على ترشيح مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.

ظهرت المقالة هل اتفق الكُرد على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل اتفق الكُرد على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل اتفق الكُرد على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).