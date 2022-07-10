لبنان .. العراق سيقلل كمية الفيول المجهزة لنا للنصف بعد ارتفاع الأسعار

2022/07/10 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبناني وليد فياض، ان العراق سيقلل من كمية الفيول المجهزة لبلاده الى النصف بعد ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات في الأسواق العالمية .

وقال فياض في تصريحات صحفية، ان “زيارته للعراق ولقاءه بوزراء المالية والنفط والكهرباء ومحافظ البنك المركزي، كانت ايجابية واعربوا عن نيتهم الوقوف الى جانب لبنان في هذه المرحلة واستكمال العمل الإيجابي الذي يقومون به”.

واضاف ان “تمديد اتفاقية الفيول ستمكننا من أن يكون لدينا عدد قليل من ساعات الكهرباء، فهم يزودوننا بـ 80 الف طن في الشهر، ولكن في هذه الفترة الكمية أقل بسبب اختلاف السعر وزيادة سعر الفيول فانخفضت إلى 40 الف طن تؤمن لنا ساعتين من التغذية بدل 4 ساعات”.

واشار الى اننا “نعمل من اجل التحضير لزيارة أخرى الى العراق من الممكن أن تضم دولة الرئيس ميقاتي واللواء عباس ابراهيم لبلورة الصيغة الجديدة للاتفاقية وتمديدها، ولنظهر للجانب العراقي أننا ملتزمون من طرفنا تسديد المستحقات ولو بشكل متدرج ومرحلي عبر تقديم الخدمات للاخوان في العراق، كما ان دولة الرئيس كلفني دراسة هذا الأمر لتحديد هذه الخدمات للجانب العراقي لتفعيل هذه الاتفاقية”.

ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 أيلول العام 2021.

والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل “خدمات وسلع” سيحصل عليها العراق من لبنان.

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