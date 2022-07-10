الكويت.. نهاية مأساوية لقصة طفل اختفى قبل أيام

2022/07/10 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكشف الوزارة سبب الجريمة، لكنها أوضحت أن المتهم بالقتل قام بدفنه بإحدى المناطق (لم يعلن عنها).

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