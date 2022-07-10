الزوراء يؤمن مدافعه لعام إضافي

2022/07/10 | 18:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد جدد نادي الزوراء تعاقده مع المدافع حسام كاظم لموسم إضافي.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “اللاعب حسام كاظم جدد للنوارس موسماً آخر”.وانتقل كاظم إلى الزوراء قادماً من الشرطة في صيف العام الماضي.ويبلغ كاظم من العكر 34 عاماً ويلعب في مركز الدفاع.انتهى/ 25 ل

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