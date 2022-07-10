وزير في حكومة تصريف الاعمال تحت قبة البرلمان بعد العيد

2022/07/10 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو مجلس النواب هيثم الفهد، اليوم الأحد، عن عزمهم جمع تواقيع لاستضافة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني في البرلمان لمناقشة قلة الاطلاقات المائية لا سيما في محافظة البصرة التي تشهد انهرها نسب ملوحة مرتفعة .وقال الفهد لـ(بغداد اليوم) ان "مناطق الزبير تشهد قلة في المياه ماسيجعل المزارعين يتجهون لحفر الابار لغرض ري أراضيهم"، مبينا ان "البصرة وبأعتبارها تقع في ذنائب الانهر فأنها اكثر المتضررين".

ودعا الفهد "وزارة الموارد إلى ايجاد حلول فعلية لشحة المياه لكون الجفاف والملوحة قد يكونا خطر على حياة المواطن والزراعة" .

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