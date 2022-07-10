الكاظمي يوقع على الأمر الديواني الخاص بترقية ضباط الداخلية

2022/07/10 | 18:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وقع القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، على الأمر الديواني الخاص بترقية ضباط الداخلية.وذكر بيان لمكتب وزير الداخلية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه ” بعد إكمال الأمور التنظيمية وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقع القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وبمتابعة من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، على […]

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