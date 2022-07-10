الكاظمي يوقع على الأمر الديواني الخاص بترقية الضباط من عميد إلى لواء

2022/07/10 | 18:18 - المصدر: السومرية نيوز

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تنويه من المكتب الإعلامي للسيد وزير الداخلية================بعد إكمال الأمور التنظيمية وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقع القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، وبمتابعة من قبل وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، على الأمر الديواني الخاص بترقية السادة الضباط من رتبة عميد الى لواء وكذلك الجرحى الأبطال.جدير بالذكر ان السيد القائد العام للقوات المسلحة وقع في مطلع شهر تموز الحالي جدول ترقية ضباط وزارة الداخلية وبسبب أمور تنظيمية لم يتم ادراج رتبة العميد الى اللواء وكذلك الضباط الجرحى مستحقي الترقية في وقتها.مبارك لكم وتستحقون أيها الشجعان.لذا اقتضى التنويه..............المكتب الاعلامي

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