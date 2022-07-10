امين بغداد يوجه بمضاعفة الخدمات البلدية طوال ايام العيد

2022/07/10 | 18:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، اليوم الاحد، جميع الدوائر البلدية بمضاعفة الخدمات البلدية طوال ايام عيد الاضحى المبارك .وذكر بيان للامانة، تلقته ايرث نيوز ان “امين بغداد وجه جميع الدوائر البلدية بتنفيذ حملات تنظيف وغسل الشوارع ومحيط الجوامع والحسينيات والتقاطعات والساحات العامة وادامة المتنزهات والحدائق وصيانة العاب الاطفال طوال ايام […]

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