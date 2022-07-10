2022/07/10 | 18:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، توضيحاً حول تأخر إدراج رتبة العميد إلى اللواء ضمن جدول الترقيات.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أنه “بعد إكمال الأمور التنظيمية وبالتزامن مع حلول عيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية توضح سبب عدم ادراج رتبة العميد إلى اللواء ضمن جدول الترقيات المركز الخبري الوطني.

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