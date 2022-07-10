اخماد حريق اندلع داخل السوق العصري في النجف

2022/07/10 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث الان الدفاع المدني يخمد حريقاً طال سوق شعبي شمال النجف الأشرف .=========== سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل السوق العصري الشعبي المتخذ لبيع الأثاث الخشبية والمنزلية المستعملة في منطقة الحي العسكري شمال محافظة النجف الأشرف .حيث استنفرت فرق الدفاع وطوقت النيران بمشاركة 5 فرق إطفاء تخصصية وعدد من العجلات […]

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