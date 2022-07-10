2022/07/10 | 18:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: scbFDKjaP5c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انعدام الثقة بين الاطراف السياسية يقف في وجه تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انعدام الثقة بين الاطراف السياسية يقف في وجه تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).