مصر.. مقتل وإصابة 11 شخصا في مجزرة مروعة

2022/07/10 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قتل 8 أشخاص وأصيب 3 بإصابات خطيرة في مجزرة مروعة في قرية أبو الهدر بمصر.وشهدت إحدى قرى محافظة أسيوط بصعيد مصر، عشية ليلة عيد الأضحى، مشاجرة بالأسلحة النارية ما أدى إلى مقتل 8 وإصابة 3.وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الوضع والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة.وتعود التفاصيل إلى […]

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مقتل وإصابة 11 شخصا في مجزرة مروعة أولاً على ايرث نيوز.

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