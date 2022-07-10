2022/07/10 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة كتب الممثل العالمي جوني ديب أغنية جديدة تحكي تجربته فى محاكمة التشهير والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع “theguardian”، الأغنية التي من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جوني ديب يكتب أغنية مستوحاة من قضيته ضد طليقته آمبر هيرد المركز الخبري الوطني.

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