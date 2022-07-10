مغترب بإندونيسيا ينضم للدوري العراقي الممتاز

2022/07/10 | 19:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن نادي الحدود الرياضي، تعاقده مع محترف في الدوري الاندنوسي بكرة القدم.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “المهاجم العراقي المغترب سلوان الجابري المحترف في صفوف برسيلا الاندنوسي يعزز الخط الهجومي لفرسان الحدود تحضيراً للموسم المقبل”.يذكر أن نادي الحدود تأهل للدوري الممتاز بعدما قضى موسماً واحداً في دوري الدرجة الاولى.[…]

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