كردستان العراق يترقب 300 ألف سائح محلي خلال عطلة العيد

2022/07/10 | 19:22 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 آلاف سائح يصلون إلى كردستان العراق كل 4 ساعات (فرانس برس)

وسط توافد الآلاف من المحافظات العراقية نحو محافظات إقليم كردستان، خلال أيام العيد، توقعت هيئة السياحة في الإقليم، اليوم الأحد، دخول 300 ألف سائح خلال عطلة العيد لكل محافظات الإقليم الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك)، فيما أكد الأمن الكردي تسهيل إجراءات دخول السياح.

ووفقا لرئيسة الهيئة أمل جلال، فإنه "بحسب المعطيات المتوفرة لدى المديريات العامة للسياحة في محافظات الإقليم دخول 100 ألف سائح لكل محافظة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك"، مؤكدة في تصريح صحافي اليوم الأحد، أنه "خلال النصف الأول من هذا العام دخل الإقليم أكثر من 3 ملايين سائح ونتوقع دخول أكثر من هذا العدد خلال النصف الثاني من العام، بسبب اعتدال الأجواء وتوفر الأماكن السياحية في الإقليم".

وشددت على "ضرورة عدم رفع أسعار المواد أو أجور الفنادق والمطاعم خلال العيد".

وكانت الهيئة العامة لسياحة الإقليم، قد دعت أمس السبت، أصحاب الفنادق والمقاهي والمطاعم في محافظات الإقليم كافة إلى عدم رفع الأسعار مع تزايد توافد السائحين من مناطق ومدن وسط وجنوب العراق، وأن تكون أبوابها مفتوحة خلال أيام العيد.

من جهته، المتحدث باسم مديرية أمن السيطرات في محافظة أربيل، هاوكار طاهر، أكد أن "المديرية تقدم تسهيلات كبيرة إلى السائحين القاصدين المحافظة خلال هذه الأيام، وذلك بتوجيه من وزارة الداخلية"، مبينا في تصريح لموقع إخباري محلي اليوم الأحد، أن "دخول السائح إلى أربيل لا يستغرق سوى 3 دقائق فقط".

وأشار إلى أنه "تم استقبال 16 ألف سائح قبل يوم من العيد، وخلال اليوم الأول تم استقبال السياح بمعدل 10 آلاف سائح في كل 4 ساعات".

وسجلت محافظات الإقليم خلال العام الجاري، انتعاشا ملحوظا في القطاع السياحي، مستقطبة مئات الآلاف من السياح من داخل وخارج البلاد، لما تتمتع به من استقرار أمني، فضلا عن استثمار جيد للأماكن السياحية.

وانعكس شلل السياحة في المحافظات العراقية الأخرى وتراجع الاستقرار الأمني فيها إيجابا على سياحة الإقليم.

وكانت هيئة السياحة في إقليم كردستان قد وضعت خطة طويلة الأمد تستمر ثماني سنوات وأخرى متوسطة وقصيرة بشأن تطوير السياحة، فيما توقعت وصول عدد السياح إلى أكثر من 20 مليونا سنوياً.

وتعد محافظات الإقليم من المناطق السياحية المهمة في العراق، وتضم مناطق أثرية تعد جاذبة للسياح من كافة دول العالم، وتضم محافظة دهوك وحدها، 1400 موقع أثري سياحي مسجل في دائرة آثار المحافظة، كما تضم آلاف المواقع الأخرى غير المسجلة، فضلا عن المحافظتين الأخريين.

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