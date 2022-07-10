2022/07/10 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، اتصالاً هاتفياً بعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تبادل فيه التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وأعرب الكاظمي خلال الاتصال وفق بيان لمكتبه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتبادل التهاني مع ملك البحرين بمناسبة العيد المركز الخبري الوطني.

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