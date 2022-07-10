حديث من المستشار المالي للكاظمي بخصوص تذبذب أسعار النفط

2022/07/10 | 19:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجع مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح، تذبذب أسعار النفط الخام، إلى أسباب عدة أحدها تراجع القطاعي الصناعي العالمي.

وقال صالح في حديث لـ"الفرات نيوز"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تذبذب أسعار النفط نحو الانخفاض خلال الفترة الأخيرة، له مجموعة من الأسباب أبرزها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والأخرى تراجع القطاعي الصناعي العالمي".

وأضاف، أنه "في العالم أجمع نجد هنالك تراجعا بالصناعات والاقتصادات العالمية التي تعتمد على النفط كمصدر أساس لها للطاقة، لذا فان هذا التراجع لن يكون دائمياً ولم يعود بتلك المستويات التي كانت بالسابق".

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