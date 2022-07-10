دجوكوفيتش يتوج بطلاً لبطولة ويمبلدون للمرة الرابعة توالياً

2022/07/10 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتوج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بطلاً لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للمرة الرابعة توالياً عقب تغلبه الأحد على الأسترالي نيك كيريوس بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة واحدة في المباراة النهائية للبطولة.وانتهت المجموعة الأولى بتفوق كيريوس بستة أشواط مقابل أربعة ثم عاد دجوكوفيتش بقوة وفاز بالمجموعتين الثانية بستة أشواط مقابل ثلاثة، والثالثة بستة أشواط مقابل أربعة، قبل أن يحسم الصربي المصنف الثالث عالمياً المباراة واللقب لصالحه بفوزه بثالث مجموعاته والرابعة في المباراة بسبعة أشواط مقابل ستة (7-3).

واللقب هو الحادي والعشرين لدجوكوفيتش في البطولات الأربع الكبرى والسابع له في ويمبلدون إذ أنه أحرز المركز الأول في البطولة التي تقام على الملاعب العشبية للمرة الرابعة توالياً بعد أعوام (2018 -2019 – 2021)، علماً بأن نسخة 2020 لم تقم بسبب جائحة كوفيد 19.

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