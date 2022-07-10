اتصال هاتفي بين الكاظمي وملك البحرين

2022/07/10 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تبادل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، التهاني مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى اتصالاً هاتفياً بعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تبادل فيه التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأعرب الكاظمي خلال الاتصال عن "أطيب أمانيه للشعبين الشقيقين العراقي والبحريني بدوام الاستقرار والازدهار".

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