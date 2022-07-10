2022/07/10 | 19:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تواجه تويتر، التي كان أغني رجل في العالم يطمح إلى شرائها ثم تخلى عن...

ظهرت المقالة المستقبل المظلم لتويتر … اللعبة التي رفضها إيلون ماسك أولاً على المسلة.

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