فتاة لم تبلغ العشرين عامًا تُنهي حياتها شنقًا في ديالى

2022/07/10 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني في ديالى في محافظة ديالى، اليوم الأحد، بان فتاة لم تبلغ العشرين من العمر أقدمت على الانتحار وقتل نفسها بشنق نفسها بواسطة حبل شرقي بعقوية.

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