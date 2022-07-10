الداخلية تعلن ترقية رتبة العميد الى لواء

2022/07/10 | 19:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعها القائد العام للقوات المسلحة.

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