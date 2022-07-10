حمام العليل عاد ليداوي العراقيين بحلة جديدة بعد الحرب ضدّ الارهاب 

2022/07/10 | 19:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمام العليل جنوب الموصل، في 30 حزيران/يونيو 2022 © ا ف ب/ارشيف زيد العبيدي حمام العليل (العراق) (أ ف ب) – كان “حمّام العليل” مكاناً يقصده هشام مراراً مع والده خلال طفولته، وبعد سنوات من الانقطاع عاد مع ترميم هذه المنشأة الواقعة في شمال العراق، لكن وحيداً فوالده الشرطي أعدم على يد الجهاديين في العام […]

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