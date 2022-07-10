ديوكوفيتش يقتنص ويمبلدون للمرة السابعة.. ويشدد الخناق على

2022/07/10 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول، بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 (7-3)، الأحد، في المباراة النهائية.

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