المصنف 3 عالميًا نوفاك دجوكوفيتش يفوز ببطولة ويمبلدون للمرة السابعة في مسيرته

2022/07/10 | 19:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلّب المصنف الثالث على العالم والمصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش على الأسترالي غير المصنف نيك كيرغيوس ليحرز لقب ويمبلدون للمرة السابعة في مسيرته واللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى، في نادي عموم إنجلترا الأحد.

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