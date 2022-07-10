2022/07/10 | 19:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أكد تقرير للأمم المتحدة حول أضرار الحرب الأوكرانية أن البلاد تضرر فيها 25 ألف كلم من الطرق وأكثر من 300 جسر منذ 24 فبراير، وفق أحدث تقديرات الحكومة الأوكرانية، كما تضررت البنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة: 95 مليار دولار خسائر أوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية المركز الخبري الوطني.

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