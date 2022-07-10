مركز دراسات: ضعف الحكومة الكاظمي شجع تركيا على بناء السدود وقطع المياه عن العراق

2022/07/10 | 19:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أتهم عضو مركز الهدف للدراسات الإستراتيجية محمد محي ،الأحد، تركيا بشن الحرب على العراق من خلال قطعها حصص العراق المائية، مبينا ان صعف الحكومة شجع انقرة على زيادة الاستهتار وعدم اعترافها بحقوق العراق المائية.وقال محي في تصريح لـ / المعلومة/ إن”استمرار تركيا في ببناء السدود وحرمان العراق من حقوقه المائية،جاء نتيجة ضعف الحكومة […]

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