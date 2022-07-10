موعد انتهاء العاصفة الترابية في العراق

2022/07/10 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، موعد انتهاء العاصفة الترابية التي ضربت عدداً من محافظات العراق.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العاصفة الترابية بدأت اليوم وكانت نتيجة المرتفع الجوي في البحر الاحمر حيث تركز الغبار في المحافظات الشمالية والتي وصلت الرؤية في صلاح الدين الى 1000 متر او اقل كما ان كثافة الغبار متوسطة في المحافظات الجنوبية".

واضاف ان "العاصفة ستنتهي حسب التوقعات في صباح يوم غد الإثنين ويقل الغبار من منطقة الرطبة تدريجيًا الى المناطق الشمالية الاخرى".

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