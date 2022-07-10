شاهد بالفيديو.. تركنا الجمل بما حمل | النازحون في العراق يعيشون على ذكريات العيد من الماضي

2022/07/10 | 20:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4VTO1N56Y80

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