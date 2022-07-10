النقل تعلن المباشرة بحملة لرفع التجاوزات عن سكك الحديد داخل بغداد

2022/07/10 | 20:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الأحد، المباشرة بحملة لرفع التجاوزات عن سكك الحديد داخل مناطق العاصمة بغداد، فيما أشار إلى عزوف بعض السائقين من قيادة القطارات بسبب التجاوزات.وقال الشلبي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته /المعلومة/ أن “التجاوز على السكك الحديد أصبحت ثقافة مجتمع، وهذا مؤسف حقاً.لذلك نحاول إزالتها داخل […]

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