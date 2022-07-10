2022/07/10 | 20:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق لاعبا الحشد الشعبي للمصارعة الحرة انجازا جديداً للمنتخب الوطني في بطولة اسيا للشباب بالمصارعة الحرة.وتوج لاعب نادي الحشد الشعبي حسن عايد بالوسام البرونزي بعد فوزه على لاعب دولة طاجيكستان.وحقق لاعب الحشد الشعبي منتظر محمد المركز الخامس اسيوياً بعد ان تغلب على لاعب دولة اليابان.يذكر أن البطولة مقامة حالياً في […]

ظهرت المقالة انجاز جديد للعراق في بطولة آسيا للشباب بالمصارعة الحرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انجاز جديد للعراق في بطولة آسيا للشباب بالمصارعة الحرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انجاز جديد للعراق في بطولة آسيا للشباب بالمصارعة الحرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).