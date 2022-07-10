2022/07/10 | 20:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أطلق تسعة نواب محافظين، يوم الأحد، في المملكة المتحدة حملتهم لخلافة رئيس الوزراء بوريس...

ظهرت المقالة 9 مرشحين يتنافسون لخلافة بوريس جونسون أولاً على المسلة.

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