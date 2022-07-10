الدولار يعود للواجهة من جديد.. حراك برلماني يخص سعر الصرف واعادته الى السابق

2022/07/10 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الأحد، على وجود حراك برلماني يهدف الى تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الصيهود، لـ(بغداد اليوم) ان "تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي من صلاحية الحكومة (السلطة التنفيذية) وليس هناك أي صلاحية للبرلمان لتغيير سعر الصرف، لكن اننا سوف نعمل من خلال الحكومة العراقية الجديدة، على تغيير هذا السعر".

وبين ان "تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، اثر بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية للكثير من العوائل الفقيرة، فهو ساهم بشكل كبير في رفع أسعار المواد الغذائية وغيرها، ولهذا سيكون العمل على تخفيض السعر من خلال الحكومة الجديدة، كونها الجهة المسؤولة عن هذا الملف والتي لها صلاحيات كاملة لهذا الاجراء".

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